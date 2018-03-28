Автобус с туристами попал в ДТП в австрийских Альпах, есть пострадавшие

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Вена, 28 марта. В австрийских Альпах в результате серьезного ДТП пострадали 36 человек. Инцидент произошел с участием туристического автобуса на горном перевале Гшютт, пишут местные СМИ.

Австрийское издание Suddeutsche Zeitung сообщает, что авария произошла на высоте около семисот метров. Водитель не справился с управлением автобуса на скользкой дороге и транспортное средство врезалось в бетонную стену.

Сам водитель получил серьезные травмы, туристы, находящиеся в салоне, отделались легкими ранениями. Спасательные службы работают на месте инцидента. Известно, что группа людей из Южной Кореи направлялась на курорт Зальцкамергут из Зальцбурга.

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