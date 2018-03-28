Карлос Шакал обратился к президенту РФ с просьбой о гражданстве

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Москва, 28 марта. Ильич Рамирес Санчес, также известный как Карлос Шакал, написал письмо на имя президента России с просьбой о предоставлении российского гражданства. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель и публицист Игорь Молотов.

«На сегодняшний день Санчес является самым известным политзаключенным в мире. Он написал письмо Владимиру [Путину] с просьбой дать ему российское гражданство», — уточнил Молотов.

Публицист также рассказал о том, что не так давно присутствовал на очередном суде по делу Карлоса Шакала в Париже.

«Суд по апелляции проходил неделю назад и закончился 16 марта. По словам адвокатов Карлоса, суд не принял во внимание ни одного аргумента, ни одного доказательства. В последний день сам Ильич Рамирес Санчес в знак протеста против судебного произвола даже не появился в зале заседания. Вопреки всем нормам французского правосудия суд вынес решение без присутствия обвиняемого», — сообщил собеседник ФАН.

«Это нонсенс! Никогда такого не было!» — констатирует он.

По его словам, это стало «последней каплей в терпении Карлоса, и он обратится к Путину с просьбой о гражданстве, чтобы его могла защищать российская сторона, российский МИД».

«Это уже выглядит как политическая заказуха. Человека в 1994 году похитили сотрудники BlackWater, известные американские наёмники, из его постели в Хартуме, столице Судана, где он в тот момент находился. Карлоса привезли во Францию, где судили по каким-то придуманным, голословным обвинениям без доказательной базы, не подкреплённым ни одним вещественным доказательством», — рассказал Молотов, отметив, что обвинения были обоснованы только выдержками из интервью Карлоса.

Молотов также напомнил, что преступление, в котором обвиняется Санчес, было совершено 40 лет назад.

«В живых уже не осталось ни одного свидетеля, ничего не осталось! Они берут книги и интервью, из этого делают уголовное дело. Это такая же провокация, как и с Виктором Бутом, который, кстати, хорошо знаком с Карлосом», — сказал эксперт, обозначивший Карлоса, Бута, Ярошенко и многих других как «международный интернационал осуждённых по заказу США».

«Это люди, которые мешали, которые работали на КГБ, работали на Россию, на СССР и в итоге были осуждены. И теперь Россия должна им помочь. Поэтому Карлос и просит гражданство, которое станет для него первым шагом к освобождению. Современная Россия с инаугурацией Владимира Путина вступит в новый этап, на котором произойдёт освобождение всех заключенных, которые сейчас являются живыми трофеями американского империализма», — уверен Игорь Молотов.

Он также заверил ФАН, что в данный момент письмо Карлоса находится у него и уже до конца текущей недели будет лежать на столе у президента России Владимира Путина.

Напомним, Ильич Рамирес Санчес, он же — Карлос Шакал, на данный момент отбывает пожизненное заключение во французской центральной тюрьме Пуасси. По версии следствия, он стоял за несколькими терактами и захватами заложников по всему миру.

В частности, Карлоса обвиняют в то, что в 1974 году он бросил гранату в одном из торговых центров Парижа. Тогда погибли два человека.

В 1975 году Санчес якобы руководил нападением на штаб-квартиру ОПЕК в Вене. 70 человек были взяты в заложники, в то числе — 11 министров нефтедобычи стран-членов ОПЕК. Три человека в результате этого инцидента погибли.

Кроме того, следствие уверено, что Карлос связан с захватом и угоном самолета авиакомпании Air France в 1976 году, когда погиб брат премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху.

Сам Карлос своей вины ни в одном из инкриминируемых ему преступлений не признает.

В 2003 году Санчес выпустил книгу «Революционный ислам».

Кроме того, он является героем нескольких книг и фильмов, в том числе — российских. В 2018 году вышла книга Игоря Молотова «Мой друг Карлос Шакал. Революционер, ставший героем голливудских фильмов «Шакал» и «Карлос».

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