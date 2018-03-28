Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
Карлос Шакал обратился к президенту РФ с просьбой о гражданстве
Общество
Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Карлос Шакал обратился к президенту РФ с просьбой о гражданстве

    17:01  28 Марта 2018  /обновлено: 17:42  28 Марта 2018
    12970

    Карлос Шакал обратился к президенту РФ с просьбой о гражданстве

    Москва, 28 марта. Ильич Рамирес Санчес, также известный как Карлос Шакал, написал письмо на имя президента России с просьбой о предоставлении российского гражданства. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель и публицист Игорь Молотов.

    «На сегодняшний день Санчес является самым известным политзаключенным в мире. Он написал письмо Владимиру [Путину] с просьбой дать ему российское гражданство», — уточнил Молотов.

    Публицист также рассказал о том, что не так давно присутствовал на очередном суде по делу Карлоса Шакала в Париже.

    «Суд по апелляции проходил неделю назад и закончился 16 марта. По словам адвокатов Карлоса, суд не принял во внимание ни одного аргумента, ни одного доказательства. В последний день сам Ильич Рамирес  Санчес в знак протеста против судебного произвола даже не появился в зале заседания. Вопреки всем нормам французского правосудия суд вынес решение без присутствия обвиняемого», — сообщил собеседник ФАН.

    «Это нонсенс! Никогда такого не было!» — констатирует он.

    По его словам, это стало «последней каплей в терпении Карлоса, и он обратится к Путину с просьбой о гражданстве, чтобы его могла защищать российская сторона, российский МИД».

    «Это уже выглядит как политическая заказуха. Человека в 1994 году похитили сотрудники BlackWater, известные американские наёмники, из его постели в Хартуме, столице Судана, где он в тот момент находился. Карлоса привезли во Францию, где судили по каким-то придуманным, голословным обвинениям без доказательной базы, не подкреплённым ни одним вещественным доказательством», — рассказал Молотов, отметив, что обвинения были обоснованы только выдержками из интервью Карлоса.

    Молотов также напомнил, что преступление, в котором обвиняется Санчес, было совершено 40 лет назад.

    «В живых уже не осталось ни одного свидетеля, ничего не осталось! Они берут книги и интервью, из этого делают уголовное дело. Это такая же провокация, как и с Виктором Бутом, который, кстати, хорошо знаком с Карлосом», — сказал эксперт, обозначивший Карлоса, Бута, Ярошенко и многих других как «международный интернационал осуждённых по заказу США».

    «Это люди, которые мешали, которые работали на КГБ, работали на Россию, на СССР и в итоге были осуждены. И теперь Россия должна им помочь. Поэтому Карлос и просит гражданство, которое станет для него первым шагом к освобождению. Современная Россия с инаугурацией Владимира Путина вступит в новый этап, на котором произойдёт освобождение всех заключенных, которые сейчас являются живыми трофеями американского империализма», — уверен Игорь Молотов.

    Он также заверил ФАН, что в данный момент письмо Карлоса находится у него и уже до конца текущей недели будет лежать на столе у президента России Владимира Путина.

    Напомним, Ильич Рамирес Санчес, он же — Карлос Шакал, на данный момент отбывает пожизненное заключение во французской центральной тюрьме Пуасси. По версии следствия, он стоял за несколькими терактами и захватами заложников по всему миру.

    В частности, Карлоса обвиняют в то, что в 1974 году он бросил гранату в одном из торговых центров Парижа. Тогда погибли два человека.

    В 1975 году Санчес якобы руководил нападением на штаб-квартиру ОПЕК в Вене. 70 человек были взяты в заложники, в то числе — 11 министров нефтедобычи стран-членов ОПЕК. Три человека в результате этого инцидента погибли.

    Кроме того, следствие уверено, что Карлос связан с захватом и угоном самолета авиакомпании Air France в 1976 году, когда погиб брат премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху.

    Сам Карлос своей вины ни в одном из инкриминируемых ему преступлений не признает.  

    В 2003 году Санчес выпустил книгу «Революционный ислам».

    Кроме того, он является героем нескольких книг и фильмов, в том числе — российских. В 2018  году вышла книга Игоря Молотова «Мой друг Карлос Шакал. Революционер, ставший героем голливудских фильмов «Шакал» и «Карлос».   

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #гражданство #ильич рамирес санчес
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 530

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      507

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1547
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      412
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      6839
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      14203
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      14762