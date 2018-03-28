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Общество
«Люди кричали: «Пожар! Мы горим»: очевидцы рассказали детали трагедии в Кемерово
Общество
Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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    «Люди кричали: «Пожар! Мы горим»: очевидцы рассказали детали трагедии в Кемерово

    16:37  28 Марта 2018
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    «Люди кричали: «Пожар! Мы горим»: очевидцы рассказали детали трагедии в Кемерово

    Кемерово, 28 марта. Семнадцатилетняя девушка Полина, которая выжила во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, рассказала подробности происшествия.

    По ее словам, пожарная сигнализация не работала, а сотрудники ТРЦ никак не помогали посетителям с эвакуацией. Люди выбегали сами, некоторые выводили своих и чужих детей.

    «Пока мы были там, никакой сигнализации или пожарной тревоги  не слышали. Только люди кричали: «Пожар! Мы горим». Никакой помощи со стороны сотрудников центра не было – в основном, все сами выбегали, пытались спастись самостоятельно», — вспоминает Полина.

    Другой очевидец, 21-летний Дмитрий Хорошавцев, отметил, что в кинотеатре, где он находился, когда загорелось здание, началась давка, поскольку людей было много, а проходы узкие.

    «Все потихоньку начали выходить, а когда открыли дверь из кинотеатра, то там все уже было в дыму. Толпа огромная была. Дым был серо-черный и очень едкий. Проходы были узкие, все кричали. Люди, как могли, выходили, детей пропускали вперед», — рассказал он изданию Nation News.

    Напомним, что в результате пожара, который вспыхнул в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

     

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #пожар #кемерово #зимняя вишня
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