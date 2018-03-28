Леонид Слуцкий: Дело Скрипаля — грязная провокация с целью демонизации России

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Москва, 28 марта. Москва «достойно и адекватно» ответит на обвинения в отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и последовавшие вслед за этим попытки демонизировать России.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, презентация по делу Скрипаля не содержит ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании

«Ни одного буквально! На этом фоне весьма странно выглядит позиция четырнадцати стран, решивших проявить солидарность с Лондоном и выслать российских дипломатов», — заявил Слуцкий специально для ФАН.

По словам депутата, данный факт «еще раз свидетельствует о беспрецедентном антироссийском сговоре».

«Не получилось с Украиной и Сирией, решили устроить эту грязную и полномасштабную провокацию для создания новой главы в сценарии по демонизации РФ, — добавил Слуцкий. — Уверен, что Россия ответит на это достойно и адекватно».

Напомним, после того, как Великобритания 20 марта заявила о высылке 23 российских дипломатов, ее поддержали почти полтора десятка стран из Европы и Северной Америки. Россия со своей стороны готовит ответ этим государствам.

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