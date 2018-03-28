Под горящим автосалоном в Петербурге находится емкость с маслом

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Санкт-Петербург, 28 марта. Площадь горения в автосалоне Рольф Латха Hyundai увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в среду, 28 марта. Из горящего здания было эвакуировано порядка ста человек. Уровень сложности пожара повысили до второго.

В зоне горения находится подземная емкость с маслом, сообщили сотрудники автомобильного салона. В данный момент на месте происшествия работают 25 пожарных машин и около 100 человек.

Стало известно также, что неподалеку от места пожара находится склад запчастей.

Ранее сообщалось, что глава Приморского района Николай Цед прибыл на место пожара к автосалону Hyundai.

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