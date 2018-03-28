Мальта отзывает посла в Москве для консультаций

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Валлетта, 28 марта. Власти Мальты приняли решение отозвать для консультаций своего посла в Москве Кармела Бринката в связи с делом об отравлении в Великобритании шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщила в среду пресс-служба мальтийского правительства.

«В контексте нападения в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в России из Москвы для политических консультаций. Правительство Мальты выражает полную солидарность с правительством Великобритании на фоне этого серьезного вызова нашей общей безопасности», — указано в заявлении кабмина.

In the context of the Salisbury attack, the Gov of #Malta is recalling Ambassador to #Russia from #Moscow, for political consultations. @MaltaGov stands in full solidarity with @GOVUK in the face of this serious challenge to our common #security. @JosephMuscat_JM @AbelaCarmelo — Government of Malta (@MaltaGov) March 28, 2018

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на «российскую сторону». Москва отвергла обвинения, однако позицию Лондона поддержали США и около двух десятков стран Европы, которые объявили о высылке российских дипломатов.

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