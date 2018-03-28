Шойгу заявил о возросшем боевом духе российских войск

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Москва, 28 марта. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевой дух российской армии находится на высоком уровне. По его словам, это стало результатом тщательной работы на упреждение, проводимой Минобороны с каждым военнослужащим.

«На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий», — отметил генерал армии.

Как сообщил министр, в настоящее время «активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора», с каждым военным постоянно работают специалисты.

Шойгу также сообщил, что активная работа региональных властей и Минобороны по «решению социально-бытовых проблем» также улучшает настрое военных. Здесь имеется в виду обеспечение военнослужащих квартирами, а их детей – местами в детских садах.

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации сравнил армию страны с ледоколом.

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