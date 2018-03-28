Шойгу заявил о возросшем боевом духе российских войск
Москва, 28 марта. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что боевой дух российской армии находится на высоком уровне. По его словам, это стало результатом тщательной работы на упреждение, проводимой Минобороны с каждым военнослужащим.
«На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий», — отметил генерал армии.
Как сообщил министр, в настоящее время «активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора», с каждым военным постоянно работают специалисты.
Шойгу также сообщил, что активная работа региональных властей и Минобороны по «решению социально-бытовых проблем» также улучшает настрое военных. Здесь имеется в виду обеспечение военнослужащих квартирами, а их детей – местами в детских садах.
Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации сравнил армию страны с ледоколом.