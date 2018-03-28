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Бежать было некуда: кемеровчанка рассказала, как потеряла детей при пожаре в Кемерове
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Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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    Бежать было некуда: кемеровчанка рассказала, как потеряла детей при пожаре в Кемерове

    16:31  28 Марта 2018
    6361

    Бежать было некуда: кемеровчанка рассказала, как потеряла детей при пожаре в Кемерове

    Кемерово, 28 марта. Жительница Кемерова, которая потеряла двух дочерей в результате трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», рассказала о произошедшем.

    По ее словам, 25 марта муж и дочери кемеровчанки пошли на мультфильм в кинотеатр, который находился в торгово-развлекательном центре. Зал был заполнен детьми и их родителями. Когда после окончания сеанса первые зрители открыли двери, снаружи не было ничего видно из-за дыма, раздавались крики.

    «Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты», — рассказала женщина на своей странице в Instagram.

    Дышать в зале можно было только через мокрую ткань. Дверь запасного выхода выбили уже тогда, когда дети начали терять сознание. Однако и там все уже было окутано густым дымом.

    «Через 2 шага муж потерял сознание… Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Из залов эвакуация не проводилась: боялись обрушения потолков, как позже и случилось…все, кто там был, там и остался», — цитирует кемеровчанку Deita.

    Напомним, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых — дети. Причины возгорания устанавливаются, среди отрабатываемых версий — поджог и неисправность электропроводки. Пожарная сигнализация в торговом центре не сработала, из-за чего посетителей своевременно не оповестили об опасности. Кроме того, дверь одного из залов кинотеатра оказалась заблокирована.

    14 Фото.
    14 Фотографий

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    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #пожар #кемерово #зимняя вишня
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