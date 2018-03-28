Лазарева суббота и вербное воскресенье: когда отмечают в 2018 году, традиции, приметы и запреты

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В субботу, 31 марта, православные вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря, а 1 апреля 2018 года — ровно за неделю до Пасхи — христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим, также именуемый в России как Вербное воскресенье. О значении этих дней — в материале Федерального агентства новостей.

Что вспоминают в Лазареву субботу и Вербное воскресенье

В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим следуют друг за другом, поскольку события Нового завета, в честь которых установлены эти праздники, неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной недели и призваны показать, что Иисус Христос — истинный сын божий.

По преданию, Иисус воскресил в Вифании праведника Лазаря, который умер четыре дня назад, чтобы ученики уверовали в него.

«Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек», — говорил Христос. Считается, что через воскресение Лазаря Господь показал, что земной смертью бытие человека не заканчивается.

Весть о чуде, совершенном Иисусом, быстро добралась до Иерусалима, и когда Христос въехал в город на осле, народ встречал его торжественными возгласами и устилал ему дорогу пальмовыми ветками, как в Иудее было принято встречать царей. Таким образом народ признал в Иисусе своего царя, а он принял поклонение, но только то, которое осуществлялось искренне и добровольно.

Традиции, народные обычаи и приметы

В западной христианской традиции в Лазареву субботу принято ломать пальмовые ветви и нести их в храм освящать. На славянских землях вместо пальм используют ивовые деревья, а именно — вербу, почки которой первыми распускаются весной, символизируя воскрешение природы. Их приносят освящать в храмы в субботу на Всенощное бдение.

Считается, что освященные в церкви вербные веточки оберегают дом и его жильцов от нечистой силы, дарят радость, здоровье и благополучие, если хранить их у икон в течение всего последующего года.

Кроме того, на Руси существовало такое понятие, как вербохлест. Верили, что если слегка похлестать вербой родных и близких, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба», это избавит их от болезней и напастей.

Церковь разрешала в Вербное воскресенье отступить от строгого Великого поста, употребляя в пищу горячие блюда с постным маслом, рыбу и красное вино. Поэтому вечером Лазаревой субботы православные готовили гречневые блины, кашу, рыбный курник.

На Руси существовало и немало примет и поговорок, связанных с Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем: «На канун Вербного воскресенья Святой Лазарь за вербой лазил», «Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут», «На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут», «Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед», «Не верба бьет, а старый грех».

Что запрещено в Лазареву субботу и Вербное воскресенье

В Лазареву субботу строгий пост сохраняется. И, несмотря на некоторые послабления в рационе постящихся в Вербное воскресенье, под запретам остается любая пища животного происхождения, кроме рыбы.

Не рекомендуется верующим в эти дни предаваться праздному веселью и светским развлечениям. Эти праздники следует отмечать в храме и узком семейном кругу.

Запрещено в эти дни работать. Раньше считалось, что если нарушить этот запрет, навлечешь на беды не только на себя, но и на домочадцев, а также на свое хозяйство.

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