Симфонический оркестр в Мариинке исполнит «Реквием» в память о жертвах пожара в Кемерово

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Санкт-Петербург, 28 марта. Симфонический оркестр Мариинского театра в Петербурге исполнит «Реквием» Джузеппе Верди в память о жертвах пожара в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Мариинки.

«28 марта в 20.00 на сцене Концертного зала Мариинского театра прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев. Концерт посвящается памяти погибших во время трагедии, произошедшей в городе Кемерово», — говорится в сообщении.

В концерте будут задействованы солисты Татьяна Сержан (сопрано), Ольга Бородина (меццо-сопрано), Отар Джорджикии (тенор), Станислав Трофимов (бас), а также хор Мариинского театра.

Как сообщает «Ньюинформ», коллектив театра выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшим.

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек. По одной из версий, пожар устроил подросток, который поджег поролон в детской комнате. По другой версии, возгорание началось из-за неисправной проводки. В среду суд арестовал арендатора ТРЦ Надежду Судденок.

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