Сирия: США строят новую военную базу в провинции Дейр-эз-Зор

В закладки

Москва, 28 марта. Соединенные Штаты создают новую военную базу на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил представитель «Сирийских демократических сил» Мехди Кобани.

По его словам, США создают новую военную базу на левом берегу Евфрата в районе крупнейшего сирийского нефтяного месторождения Аль-Омар.

«США строят большую военную базу в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. В настоящее время осуществляются строительные работы, безопасность которых обеспечивается силами СДС. В целях безопасности мы не можем предоставить координаты и размеры строящегося объекта», — сказал Кобани.

Стоит отметить, что США за несколько лет развернули в Сирии порядка 25 военных объектов. Основной целью США и проамериканских сил в Сирии является контроль над нефтяными месторождениями, чтобы лишить Дамаск энергетических ресурсов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.