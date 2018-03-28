Украинские националисты отказались расстаться со свастикой

В закладки

Киев, 28 марта. Украинские националисты не намерены расставаться с нацистской символикой. Они считают свои символы знаками «величия и силы».

Об этом в своем блоге сообщил лидер радикальной организации «Карпатская сечь» Тарас Деяк.

«Мы продолжаем древние традиции борьбы европейских народов за свою идентичность и достоинство. Наши символы являются символами величия и силы, а не неоправданной жестокости, как пытаются пропагандировать украиноненавистнические СМИ», — заявил лидер националистической группировки.

По его словам, украинские радикалы воюют на «стороне света, противостоящей тьме, которая уничтожает мир» и отказываться от свастики не намерены.

«Наша деятельность, наши традиции и наши мероприятия – это прямая демонстрация наших идеалов. Мы не будем скрывать или стыдиться своего родного, ведь воюем на стороне света против тьмы, которая постепенно уничтожает все цивилизации мира», – подытожил Деяк.

Отметим, Украина заметно радикализировалась за последние четыре года. Редкий день обходится в стране без новой акции националистов, которые крушат памятники, разоряют кладбища, препятствуют работе банков, съемке фильмов и проведению праздников.

В ООН недавно заявили, что деятельность радикалов всерьез угрожает свободе слова на Украине.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.