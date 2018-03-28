Турция откроет новый КПП на границе с Сирией для доставки гумпомощи в Африн

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Анкара, 28 марта. Турция решила открыть новый КПП в турецкой провинции Хатай для ускорения доставки гуманитарной помощи в сирийский район Африн, передает Anadolu.

Новый контрольно-пропускной пункт турецкие власти откроют возле села Хамам в районе Кумлу провинции Хатай. Решение принято на заседании правительства, когда обсуждался вопрос об упрощении доставки гумпомощи в Африн.

Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне 20 января. Президент Реджеп Эрдоган 18 марта объявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и боевиков ССА. Турецкая операция стала ответом Анкары на провокацию со стороны Вашингтона.

В США заявили о возможном использовании курдов в качестве сил для охраны границы. Это неприемлемо для Турции, поскольку она считает курдов пособниками террористической РПК, противостояние с которой активизировалось с 2015 года Сирийские власти негативно отреагировали на действия Турции в Африне, Москва призвала стороны к сдержанности.

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