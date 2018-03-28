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Британия цинично прокомментировала реакцию МИД РФ на презентацию по делу Скрипаля
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    Британия цинично прокомментировала реакцию МИД РФ на презентацию по делу Скрипаля

    16:22  28 Марта 2018
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    Британия цинично прокомментировала реакцию МИД РФ на презентацию по делу Скрипаля

    Лондон, 28 марта. Власти Великобритании цинично прокомментировали реакцию министерства иностранных дел России на скандал вокруг так называемого дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. 

    В МИД РФ отреагировали на голословные обвинения Лондона в адрес России о якобы причастности к так называемому «делу Скрипаля». Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание, что власти Британии пренебрегают всеми нормами международного права, этики и здравого смысла. Кроме того, Великобритания скрывает от своих граждан детали инцидента в Солсбери, где был отравлен Скрипаль.

    «Мы благодарны МИД России за придание большей огласки презентации по инциденту в Солсбери», — написали представители Форин Офиса на своей странице в Twitter после заявления российской стороны.

    Власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #мид рф #британия #дело скрипаля #форин офис
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