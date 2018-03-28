Британия цинично прокомментировала реакцию МИД РФ на презентацию по делу Скрипаля

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Лондон, 28 марта. Власти Великобритании цинично прокомментировали реакцию министерства иностранных дел России на скандал вокруг так называемого дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В МИД РФ отреагировали на голословные обвинения Лондона в адрес России о якобы причастности к так называемому «делу Скрипаля». Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание, что власти Британии пренебрегают всеми нормами международного права, этики и здравого смысла. Кроме того, Великобритания скрывает от своих граждан детали инцидента в Солсбери, где был отравлен Скрипаль.

«Мы благодарны МИД России за придание большей огласки презентации по инциденту в Солсбери», — написали представители Форин Офиса на своей странице в Twitter после заявления российской стороны.

We are grateful to the @mfa_russia for giving our briefing on the Salisbury incident from the British Ambassador to Moscow more prominence. Read the full account, publicly available on https://t.co/FfoKdVz2sm, here https://t.co/xbZt0hr8Ly pic.twitter.com/oLFa3AGLnB — Foreign Office ???????? (@foreignoffice) March 28, 2018

Власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипля и его дочери. Какие-либо доказательства этого заявления Лондон не предъявил. Москва отвергла все обвинения.

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