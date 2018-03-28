Уровень сложности пожара в автосалоне на Савушкина повысили до второго

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Санкт-Петербург, 28 марта. Появились подробности крупного пожара, произошедшего в автосалоне Hyundai на улице Савушкина в Петербурге.

По информации источника Федерального агентства новостей, посетителей в салоне почти не было. Весь персонал был эвакуирован. В итоге вывели около 100 человек.

Сейчас в автосалоне горят автомобили Hyundai. Отмечается, что уровень пожара уже повысили до второго ранга. Сейчас к зданию подъезжают кареты скорой помощи. Однако медицинская помощь, по всей видимости, никому не нужна.

Ранее сообщалось, что в автосалоне Hyundai Рольф Лахта произошел пожар. Огонь распространился на 50 кв метров.

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