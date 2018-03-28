Шойгу: Из Восточной Гуты вывезено 9,6 тысяч боевиков с семьями

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Москва, 28 марта. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что за время действия гуманитарного коридора из пригорода Дамаска Восточная Гута вывезено больше 128 тысяч человек, в том числе свыше 9,6 тысяч боевиков с семьями.

«На сегодняшний день выведено 128 161 человек, в том числе 103 117 мирных жителей, 9 670 боевиков и 15 374 членов их семей», — сказал он на коллегии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие четверо суток населенный пункт Арбил в Восточной Гуте покинули 19 622 боевика. Вместе с членами своих семей они направились в провинцию Идлиб.

Накануне более 300 боевиков, покинувших Восточную Гуту, отказались направиться в провинцию Идлиб вместе с группировками «Файлак ар-Рахман», а также объявили о переходе на сторону Вооруженных сил Сирии.

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