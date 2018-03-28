Генпрокуратура РФ будет контролировать ход проверки ТЦ в ряде регионов

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Москва, 28 марта. Сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации будут контролировать ход проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах в ряде регионов страны. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура РФ осуществляет оперативный мониторинг проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны… Будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер», — указано в официальном заявлении.

Напомним, после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который унес жизни 64 человек, президент России Владимир Путин потребовал проверить все российские ТЦ на безопасность.

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