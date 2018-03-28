Коалиция США признала гибель 855 мирных жителей Ирака и Сирии из-за ударов по ИГ

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Москва, 28 марта. Возглавляемая США международная коалиция признает гибель 855 мирных жителей Ирака и Сирии в результате нанесения ударов в ходе операции по борьбе с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении коалиции.

«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — сообщается в заявлении.

Кроме того, изучаются данные еще о 522 жертвах. Однако, как заявляют представители западной коалиции, сообщения о их гибели в результате ударов «не вызывают доверия» из-за недостатка доказательств.

Операция коалиции США проводится в Сирии без согласия властей страны с 2014 года. С сентября 2015 года ВКС РФ по просьбе президента Сирии Башара Асада оказывают армии САР помощь в борьбе с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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