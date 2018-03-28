«Опора России» собрала психологов со всей России для помощи после трагедии в Кемерово

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Москва, 28 марта. Психологи со всей страны откликнулись на призыв помочь тем, кто нуждается в помощи и поддержке после страшной трагедии в Кемерово. Все контакты будут размещены на сайте КРО «Опора России».

Специалисты будут давать бесплатные консультации онлайн абсолютно всем, кто остро переживает это событие. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала клинический психолог Маргарита Збитнева, попросившая о помощи коллег в Сети.

«Откликнулось очень много специалистов, порядка 250 человек, — отметила Маргарита Збитнева. — Сейчас составляются списки психологов. Человек 70-100 из них уже готовы работать с пострадавшими. Информация будет размещаться на сайте КРО «Опора России».

Сейчас люди в разных городах приходят на центральные площади городов, приносят цветы и игрушки на стихийные, так называемые народные мемориалы. Трагедию переживают как личную. Накал эмоций зашкаливает. По мнению психологов, такая остро болезненная реакция на происшествие вызвана тем, что большинство погибших — дети.

Реальные проблемы с психикой, так называемый, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), могут возникнуть и у людей, которых непосредственно сама трагедия не коснулась. В группе риска — женщины и подростки, у которых личность и мировосприятие только формируются. Проявиться проблема может в самый неожиданный момент.

«Если говорить просто, ПТСР — это следствие отравления организма гормонами стресса, перенапряжения нервной системы и механизмов психологических защит. Это нормальная реакция психики на ненормальные обстоятельства, как боль — нормальная реакция на телесную травму. В данный момент я говорю не о родственниках погибших, с ними уже работают специалисты и психологи МЧС. Существует другая категория, которая подпадает под понятие «вторая волна психоза», которая может накрыть через неделю-две, месяц», — рассказал ФАН известный эксперт-психоаналитик Дамиан Синайский.

По словам специалиста, обычно этому подвержены люди, которые как-то соприкоснулись или могут соприкоснуться с этим происшествием. Например, знакомые жертв трагедии — посторонние люди, которые «примерили» данную ситуацию на себя, представили, что подобное может случиться с ними, с их ребенком, с родителями.

«Все это воспринимается бессознательно и может выплеснуться в виде плохого сна, неосознанных страхов, флэш-бэков (картинок пережитого, «вспыхивающих» в сознании), прокрутки вариантов, спасения погибших, приступах гнева или отчаяния. Депрессии, апатии, попыток суицида, — продолжает Синайский. — В моей практике не раз были подобные случаи. Например, после взрывов в питерском метро работал с двумя женщинами, которых сам теракт непосредственно не коснулся. Но одна из них ездила по этой ветке на работу. После ЧП полностью поменяла маршрут, несмотря на то, что тратила в разы больше времени. Другая, запретила своему сыну спускаться в подземку и на два месяца буквально заперла его дома. Если вы наблюдаете что-то подобное у себя или близких, не игнорируйте проблему, просите помощи и сами ее оказывайте».

Психолог предложил корреспонденту ФАН несколько нехитрых практичных советов, как выйти из состояния психоза. Первое — убрать те каналы, которые могут донести информацию, связанную с трагедией. По его словам, необходимо сбить эмоциональный накал. Если помогаете другим, нужно наблюдать за тем, чтобы человек следил за гигиеной, регулярно питался, был тепло, опрятно одет; постель его должна быть уютной и чистой. Обязательно — гулять, поддерживать под руку, обнимать, но не быть назойливым. Хорошо посидеть у воды, у костра. Вместе совершать какие-то ритуалы. Ходить в церковь, молиться, поминать погибших.

Если вы хотите помочь себе, самое главное — не молчите, подчеркивает психолог. Хотите плакать — плачьте. Если вас готовы слушать, рассказывайте о пережитом всем. Люди ушли из жизни — это невыносимо больно, и боль должна постепенно выходить. Не сидите без дела. Сделайте уборку, посадите цветы, разберите вещи. Не позволяйте себе забыться алкоголем. Немного выпить, чтобы расслабиться, можно, даже нужно. Но доходить до дна бутылки нельзя, это только усугубит депрессию. Человеку, переживающему ПТСР, часто кажется, что он ненормален. Он стыдится своего состояния и не хочет попросить о помощи. Это — не правильно.

Напомним, 25 марта пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. 28 марта объявлено днем национального траура.

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