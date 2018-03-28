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«Он был светлым человеком»: в Госдуме назвали смерть Анофриева «огромной утратой»
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    «Он был светлым человеком»: в Госдуме назвали смерть Анофриева «огромной утратой»

    16:25  28 Марта 2018
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    «Он был светлым человеком»: в Госдуме назвали смерть Анофриева «огромной утратой»

    Москва, 28 марта. Творческое дарование актера Олега Анофриева было всеобщим достоянием России. Таким мнением, комментируя смерть артиста, поделился заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.

    «Любой человек, который знаком с русским и советским кинематографом и, особенно, который вырос на мультфильмах, озвученных Олегом Андреевичем, может сказать ему много слов благодарности. Его творческое дарование стало всеобщим достоянием. Он был светлым человеком и дарованием. Огромная утрата. Вечная ему память», — сказал Шолохов в интервью RT.   

    Напомним, ранее стало известно, что на 88-м году скончался российский актер Олег Анофриев.

    Как отмечает «Ридус», на счету известного артиста более 60 ролей в кино. Зрители прекрасно помнят Анофриева по таким фильмам, как «Простая история», «Сказка о потерянном времени» и «Человек с бульвара Капуцинов». Одной из последних работ актера в кино стала картина «Опять надо жить».

    Анофриев также известен как автор музыки, песен и романсов к фильмам, мультфильмам, спектаклям и музыкальным сказкам. Кроме того, Анофриев подарил свой голос таким великим советским мультфильмам, как «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде» , а также «Как Львенок и Черепаха пели песенку».     

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    Автор: Федор Веснин
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