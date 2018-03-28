«Он был светлым человеком»: в Госдуме назвали смерть Анофриева «огромной утратой»

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Москва, 28 марта. Творческое дарование актера Олега Анофриева было всеобщим достоянием России. Таким мнением, комментируя смерть артиста, поделился заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов.

«Любой человек, который знаком с русским и советским кинематографом и, особенно, который вырос на мультфильмах, озвученных Олегом Андреевичем, может сказать ему много слов благодарности. Его творческое дарование стало всеобщим достоянием. Он был светлым человеком и дарованием. Огромная утрата. Вечная ему память», — сказал Шолохов в интервью RT.

Напомним, ранее стало известно, что на 88-м году скончался российский актер Олег Анофриев.

Как отмечает «Ридус», на счету известного артиста более 60 ролей в кино. Зрители прекрасно помнят Анофриева по таким фильмам, как «Простая история», «Сказка о потерянном времени» и «Человек с бульвара Капуцинов». Одной из последних работ актера в кино стала картина «Опять надо жить».

Анофриев также известен как автор музыки, песен и романсов к фильмам, мультфильмам, спектаклям и музыкальным сказкам. Кроме того, Анофриев подарил свой голос таким великим советским мультфильмам, как «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде» , а также «Как Львенок и Черепаха пели песенку».

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