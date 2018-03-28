Тулеев провел первые встречи с семьями погибших при пожаре в Кемерово

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Кемерово, 28 марта. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев собирается встретиться со всеми семьями, потерявшими близких при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

«Тулеев с сегодняшнего дня будет персонально встречаться с каждой семьей, где есть погибшие, чтобы определить, какая дополнительная поддержка еще нужна кроме фиксированных выплат», — рассказали в правительстве региона.

Там пояснили, что Тулеев в среду уже провел встречи с двумя семьями. Он выразил соболезнования и пообещал оказать поддержку.

Как сообщает РИА Новости, губернатор распорядился в кратчайшие сроки решить все вопросы, поставленные в связи с пожаром в «Зимней вишне». В частности, речь шла об организации курортного лечения для матери двоих погибших детей.

В среду суд города Кемерово арестовал управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок до 25 мая. Женщине вменяется нарушение мер пожарной безопасности. Сама арендатор вины не признает и будет обжаловать свой арест, сообщает Infox.ru. Напомним, что жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 64 человека, среди которых были дети.

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