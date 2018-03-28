Сирия: правительственные войска готовятся к освобождению провинции Даръа

В закладки

Дамаск, 28 марта. Несколько подразделений Вооруженных сил Сирии были передислоцированы из Восточной Гуты в провинцию Даръа в рамках подготовки к наступательной операции против боевиков. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, несколько подразделений сирийской армии были переброшены на военную базу в районе подконтрольного боевикам города Инхил на севере провинции Даръа. За минувший месяц Вооруженные силы Сирии укрепили свои позиции на северо-востоке провинции Даръа, а также вернули под свой контроль позиции в районе населенного пункта Таль Аль-Шаер в провинции Даръа.

Ожидается, что после полного освобождения от боевиков Восточной Гуты сирийская армия начнет операцию против террористов в провинции Даръа.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.