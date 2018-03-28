Российские ученые научились предсказывать смерть человека
Москва, 28 марта. Российские ученые разработали искусственный интеллект, способный предсказывать смерть человека. Устройство работает как обычный фитнес-трекер.
«Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти», — заявил заведующий лабораторией в МФТИ Петр Федичев.
Рассчитать вероятность смерти человека помог проект NHANES, в рамках которого социальные и медицинские службы США три года следили за состоянием нескольких десятков тысяч людей. Это помогло обобщить данные и настроить искусственный интеллект.
Сейчас нейронная сеть сопоставляет неблагоприятные повторяющиеся тенденции с данными медицинских анализов, на основании которых делает прогнозы.
Так, если человек страдает от диабета, шансы на смерть повышаются в два раза. Однако при регулярных занятиях спортом они снижаются до 15%, отмечает «ФедералПресс».