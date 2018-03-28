Информация о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» детях-сиротах не подтверждается
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Кемерово, 28 марта. Власти Кемерово проверяют информацию о том, что в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» могли находиться дети-сироты, об этом говорится в сообщении на сайте горадминистрации.
Мэр Кемерово Илья Середюк поручил проверить информацию о возможном нахождении детей-сирот в ТЦ в момент пожара 25 марта. В рамках проверки проинспектируют детские дома и учреждения образования для детей сирот.
Отмечается, что информация о погибших сиротах не подтверждается. Трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенка. СК РФ располагает 67 заявлениями от родственников о пропавших при пожаре. Ранее районный суд арестовал одного из фигурантов дела охранника Сергея Антюшина.
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