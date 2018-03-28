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В Госдуме увидели связь между отравлением Скрипалей и расстрелами на Майдане
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    В Госдуме увидели связь между отравлением Скрипалей и расстрелами на Майдане

    16:40  28 Марта 2018
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    В ГД отреагировали на заявление МИД РФ о причастности к «делу Скрипаля» британских спецслужб

    В МИД России обвинили властей Великобритании в неспособности защитить российских граждан, проживающих в европейском государстве. Кроме того, в российском дипломатическом ведомстве предположили, что к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть причастны британские спецслужбы.

    «Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании. Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

    В министерстве иностранных дел также подчеркнули, что разбираться в истории с отравлением Скрипалей должна именно британская сторона.

    В ГД отреагировали на заявление МИД РФ о причастности к «делу Скрипаля» британских спецслужб

    Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поделился своими соображениями по этому поводу.

    «На войне как на войне. Любой человек, который изучает историю войн, знает, что все они состоят из тысячи подлостей, предательства, военной хитрости. В данном случае они рассчитывали, что война обретет форму антироссийской мобилизации путем испуга за наказание от однополярного американско-английского мира. То есть они рассчитывали, что в России произойдет восстание элит, которые испугаются наказания Великобритании и Америки, которое последует вслед за этим делом», — рассуждает парламентарий.

    Сам же народный избранник больше склоняется к версии, которую высказал отец Литвиненко: Скрипалей отравили агенты ЦРУ. При этом депутат увидел связь между отравлением Скрипалей и расстрелами на Майдане: к обоим происшествиям могут быть причастны одни и те же силы. 

    «Потому что подобные вещи удобнее производить чужими руками. Как правило, к подобным инцидентам причастны третьи силы, которые стоят в том числе за расстрелами людей на Майдане.

    В ГД отреагировали на заявление МИД РФ о причастности к «делу Скрипаля» британских спецслужб

    И понятна логика, почему это дело возникло. Во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин поднял вопрос о том, что пора договариваться,  и что Россию не слышат. После чего он анонсировал новейшие стратегические системы вооружения, в США возникло определенное количество политиков, в том числе конгрессменов и сенаторов, которые обратились к президенту США и сказали, что пора договариваться, чтобы не было хуже», — говорит Евгений Федоров.

    И, испугавшись этого диалога, американские и британские элиты предприняли ряд мер, которые бы отрезали любые возможности для диалога и демонизировали Россию, заключил депутат.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #политика #великоблитания #дело скрипаля
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