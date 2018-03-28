Глава МЭР рассказал о росте ВВП России в 2018 году

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Москва, 28 марта. Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что ВВП России в текущем году может увеличиться темпами на уровне около 2 процентов. Об этом говорится в докладе ведомства о планах работы на 2018 год.

В Москве состоялась расширенная коллегия Минэкономразвития, в рамках работой которой глава ведомства Максим Орешки озвучил прогноз роста ВВП страны.

«Российская экономика вступила в 2018 год на подъеме. В 2017 году возобновился экономический рост после двухлетней рецессии», — отметил министр.

Орешкин подчеркнул, что в рост экономики ожидается на уровне 2%, рост ВВП ускорится с 1,5% до 2%. Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о снижении зависимости национальной валюты от стоимости нефти.

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