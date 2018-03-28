Украинские националисты готовят блокаду телеканала ZIK в Киеве

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Киев, 28 марта. Члены украинской националистической организации «Братство» намерены устроить блокаду телеканала ZIK в Киеве, сообщил сторонник радикалов Илья Кива.

Радикалы запрещенного в России «Братства» устроили акцию у киевского офиса ZIK. Националисты заявили о своей готовности заблокировать работу СМИ. Они объясняют, что таким образом намерены не допустить продажи украинского телеканала

«Работу канала сегодня будут блокировать, — заявил Кива. — Митинг перерастет в блокаду канала».

Ранее националисты «Национального корпуса» явились в редакцию ZIK и заявили, что берут редакцию под свою охрану. В «Национальном корпусе» отметили, что таким образом реагируют на ранее появившуюся информацию о готовящемся силовом захвате телеканала.

Ранее член палаты представителей Конгресса США от демократов Ро Ханна заявила, что содействие США украинским радикалам недопустимо. Она отметила, что, если оно действительно имело место, Госдепартамент должен провести расследование.

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