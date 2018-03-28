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Украина решила выслать высокопоставленных российских дипломатов — вице-президент ПАСЕ
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    Украина решила выслать высокопоставленных российских дипломатов — вице-президент ПАСЕ

    16:14  28 Марта 2018
    406

    Украина решила выслать высокопоставленных российских дипломатов — вице-президент ПАСЕ

    Киев, 28 марта. Власти Украины приняли решение выслать из страны высокопоставленных российских дипломатов. Об этом журналистам рассказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и глава украинской делегации Владимир Арьев.

    «Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого-второго секретаря посольства, то есть не технический персонал», — приводит слова политика телеканал «112 Украина».

    Как подчеркнул Арьев, речь не идет о сокращении дипломатической миссии Российской Федерации, поэтому Москва может прислать новых дипломатов. Однако процесс согласования может затянуться.

    «Наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне», — добавил он.

    Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на «российскую сторону». Абсурдную позицию Лондона поддержали США и около двух десятков стран Европы, которые объявили о высылке российских дипломатов (Украину покинут 13 представителей России). Непосредственно Москва отвергла все обвинения и пообещала зеркально ответить на антироссийскую деятельность стран Запада.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина
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