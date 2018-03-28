Власти Британии проверят, на каком основании россияне получают «визы богачей»

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Лондон, 27 марта. МВД Великобритании пересматривает основания, на которых гражданам РФ выдавались так называемые визы инвестора, сообщила глава британского правительства Тереза Мэй.

Виза инвестора или «виза богача» выдается по запросу граждан, готовых вкладывать в экономику Британии значительные финансовые средства. Тереза Мэй назвала необходимым пересмотреть эти правила.

«Я считаю правильным, что мы в целом посмотрим, была ли эта сфера нашей визовой политики использована надлежащим образом», — сказала премьер-министр во время своего выступления в парламенте.

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