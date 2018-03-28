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Кемерово, 28 марта. Контролеры кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором погибли 64 человека, в момент начала пожара находились в сауне, сообщают СМИ.

Напомним, посетители одного из залов не смогли выбраться из кинотеатра, так как двери оказались заблокированы.

Позже в Интернете были опубликованы скриншоты переписки руководства и сотрудников «Зимней вишни» в закрытом чате в WhatsApp, согласно которым контролеры кинотеатра во время пожара находились в сауне. Участниками чата были арендатор торгового центра Наталья Судденок, «Анна Поставщик», «Антон Сушист», билетеры и охранники. Сауна находилась на втором этаже ТЦ. На сайте «Зимней вишни» информация о ней отсутствует, однако по соответствующему запросу в Google поисковая система выдает ссылку на сайт торгового центра, сообщает Infox.ru.

Напомним, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых — дети. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе поджог и неисправность электропроводки. 28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим.

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