Мощный взрыв прогремел в итальянском Ливорно, есть пострадавшие

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Москва, 28 марта. Мощный взрыв прогремел в морском порту итальянского города Ливорно. По информации иностранных СМИ, инцидент не обошелся без пострадавших.

На место случившегося прибыли спасатели, которые обнаружили нескольких портовых рабочих, получивших различные травмы. Всех людей срочно эвакуировали с места взрыва.

В настоящее время устанавливаются причины ЧП. На месте взрыва работают специалисты, сообщает ТАСС.

Ранее мощный взрыв прогремел около шиитской мечети в городе Герат на западе Афганистан, в результате один человек погиб, еще девять получили ранения.

Напомним, 22 марта по меньшей мере шесть человек погибли при взрыве на химическом комбинате в чешском городе Кралупи-над-Влтаво. 21 марта в американском городе Остин, что в штате Техас, в результате очередного взрыва пострадал один человек.

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