Петербургский омбудсмен назвал достижения и неудачи ушедшего года

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Перед парламентариями Законодательного собрания Петербурга выступил уполномоченный по правам человека Александр Шишлов. Омбудсмен рассказал, какие проблемы были выявлены в Петербурге в 2017 году, и что удалось разрешить.

Проблемы труда и выплат

По словам Шишлова, как и в предыдущие годы, в 2017-м больше всего обращений в его управление поступило от граждан, жаждущих воспользоваться своим правом на жилище.

«Связано это с различными факторами: сокращение темпов расселения коммунальных квартир, уменьшение количества семей, которым были предоставлены соответствующие бюджетные субсидии, — заявил спикер. — По сравнению с 2016 годом, в прошлом году практически на 40% снизилось количество семей, получивших субсидии на улучшение жилищных условий из бюджета Петербурга».

Помимо этого в Петербурге значительно сократился размер бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым семьям. Также уменьшилось число целевых программ, таких как «Молодежи — доступное жилье» и долгосрочное жилищное кредитование.

По словам Шишлова, лишь на треть были выполнены обязательства города по предоставлению очередникам жилых помещений. Несмотря на проводимую работу, усилия органов государственной власти, направленные на реализацию жилищных прав петербуржцев, представляются недостаточными, отметил омбудсмен.

«Ежегодно растет количество обращений по вопросам социальной защиты и пенсионных выплат, медицинской помощи. Один из примеров: нерешенная проблема бесплатной транспортировки граждан, страдающих почечной недостаточностью, на сеанс гемодиализа», — заявил спикер, предложив внести изменения в Социальный кодекс Петербурга.

Уполномоченный по правам человека также отметил, что в нынешних сложных социально-экономических условиях особое значение имеют проблемы реализации права на труд и, прежде всего, на своевременную его оплату.

Свои слова Александр Шишлов подкрепил данными государственной статистики. В ней говорится, что на 1 января 2018 года размер официально учтенных задолженностей по заработной плате составлял свыше 189 миллионов рублей.

«Это на 90% больше, чем годом ранее, — уточнил омбудсмен. — Причем эти данные не учитывают скрытую задолженность, размер которой существенно больше».

Свои слова спикер также подкрепил данными прокуратуры, согласно которым выявленная задолженность на предприятиях превышает 405 миллионов рублей. А по данным Госинспекции труда, в декабре задолженность составляла 380 миллионов рублей.

«При этом общий уровень безработицы в Петербурге существенно ниже, чем средний показатель по стране. Это, безусловно, является хорошим знаком», — добавил Шишлов.

Проблемы экологии

Также в своем выступлении Александр Шишлов коснулся экологических вопросов, напомнив, что, согласно указу президента, 2017-й был Годом экологии. По его словам, повышенное внимание к экологической проблематике со стороны госнадзора и контроля позволило выявить и устранить значительное количество нарушений природоохранного законодательства.

«Одна из сохраняющихся проблем в Петербурге в сфере экологии — это доступ к береговой полосе водных объектов. Нередко, даже когда общественности удается надавить на природоохранные органы, и они обязывают нарушителей демонтировать самовольно возведенные заборы, ограничивающие доступ людей к берегам озер и рек, предписания не исполняются», — констатировал уполномоченный.

Шишлов добавил, что администрации районов не используют предоставленные им в прошлом году полномочия, с помощью которых они могли бы разрешить сложившуюся ситуацию.

Культурные ценности

Оказывается, о беспрепятственном доступе к памятникам культурного наследия знает не все население, а органы власти не информируют граждан об их правах.

«Мы рекомендовали руководителям ряда комитетов утвердить порядок посещения объектов культурного наследия и опубликовать его в интернете», — сообщил Александр Шишлов.

Он отметил, что к его рекомендациям прислушались пока только в комитете по благоустройству.

Также беспокойство омбудсмена вызывает сохранность объектов культурного наследия при их передаче религиозным организациям. Речь идет об уже переданном РПЦ на 40 лет Смольном соборе и готовящейся передаче Исаакиевского собора.

«За период с 2013 по 2017 годы из 16 объектов, переданных в собственность религиозным организациям, лишь шесть имеют охранные обязательства, — сказал спикер. — Только на восемь зарегистрированы в Росреестре обременения в виде обязательств по сохранению и содержанию культурного наследия».

Права призывников

По словам уполномоченного по правам человека в Петербурге, он уделяет особое внимание соблюдению прав призывников.

«В последние годы с удовольствием могу отметить, что наблюдается уменьшение количества жалоб на нарушение прав призывников», — сообщил омбудсмен, подчеркнув, что это достижение не только его управления, но и командования Западного военного округа, комитета по законности, прокуратуры, коммерческих организаций и других заинтересованных лиц.

Благодаря слаженной совместной работе, молодые люди могут пойти на альтернативную военную службу. Однако трудности испытывают 18-летние парни, которые отметили свое совершеннолетие за школьной партой и при выпуске из среднего учебного заведения получили повестку в армию.

«Для устранения этой дискриминации нужны изменения федерального законодательства, — считает Шишлов. — До этого военному комиссариату необходимо руководствоваться соответствующими статьями Конституции РФ».

Дискриминация

Не менее важная и остающаяся острой для Петербурга проблема — ксенофобия и дискриминация по признаку национальной принадлежности. По мнению Шишлова, этот вопрос необходимо как можно скорее решить, ведь в городе в этом году пройдет чемпионат мира по футболу.

«В прошлом году в Петербурге по мотивам расовой ненависти на 25 человек были совершены нападения, один из них погиб», — сообщил омбудсмен.

Также он указал на притеснения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Северной столице. В прошлом году совершено 17 нападений на людей по мотивам ненависти к ЛГБТ-сообществу, пострадали 40 человек, сказал Александр Шишлов.

Жертвами дискриминации в Петербурге также становятся женщины, чьи права ущемляются как дома, так и на работе, и горожане, имеющие инвалидность.

«Проведенные нами проверки показывают, что люди с ограниченными физическими возможностями без посторонней помощи по большей части не могут пользоваться своими правами», — пояснил спикер.

По его словам, инвалидность по-прежнему является «приговором» для людей, имеющих ментальные расстройства, и тех, кто содержится в специальных учреждениях.

«Чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями в социум, необходимо обратить взор администрации города на деятельность коммерческих организаций, которые реализуют проект по сопровождению проживания», — считает уполномоченный по правам человека в Петербурге.

Александр Шишлов добавил, что нелегко приходится и гражданам, отбывающим наказание в учреждениях ФСИН, поскольку их права систематически нарушаются, а также людям, не имеющим постоянного места жительства.

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