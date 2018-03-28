МЧС: Двери в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово были установлены с нарушениями

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Кемерово, 28 марта. Источник в МЧС подтвердил, что двери на эвакуационном выходе в «Зимней вишне» изначально были установлены с нарушениями, поскольку они были металлические.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, эти двери, если они закрыты, выбить невозможно — для вскрытия необходимо вызывать специалистов. В связи с этим Следственный комитет намерен проверить тех, кто принимал здание и проект, в котором были столь очевидные нарушения.

С момента открытия в 2013 году крупных ЧП в «Зимней вишне» не зафиксировано. Пару раз в центре возникали задымления, в результате которых никто не пострадал, поэтому сотрудники МЧС туда фактически не выезжали.

Как уже говорилось ранее, проверки надзорного управления МЧС в здании не проводились с 2016 года — предприятие считалось объектом малого бизнеса и по закону освобождалось от подобных мероприятий до 2019 года.

На суде генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок уверяла, что проверки и плановые учения проводились — однако документально подтвердить этого она не может: якобы ей не предоставляли никаких отчетов.

Напомним, сегодня Судденок и охранник «Зимней вишни», не включивший оповещение, были арестованы кемеровским судом арестованы до 25 мая. Бастрыкин в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что сотрудники центра сбежали с места пожара, оставив без помощи детей и их родителей.

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