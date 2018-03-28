Сирия: более 550 боевиков с семьями покинули Восточную Гуту

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Дамаск, 28 марта. Более 550 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, боевики террористической группировки «Файлак ар-Рахман» (запрещена в РФ), а также члены их семей покинули населенные пункты Замалки, Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте. Они были вывезены по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб. Ожидается, что в ближайшее время выход боевиков из Восточной Гуты будет продолжен.

Накануне более 300 боевиков, покинувших Восточную Гуту, отказались направиться в провинцию Идлиб вместе с группировками «Файлак ар-Рахман», а также объявили о переходе на сторону Вооруженных сил Сирии.

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