Facebook усилил конфиденциальность своих пользователей

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Москва, 28 марта. Социальная сеть Facebook предоставит своим пользователям новые возможности контроля конфиденциальности после скандала с утечкой данных, говорится в официальном сообщении компании.

В частности, в меню будет добавлен новый пункт.

«Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — говорится в релизе.

Таким образом, пользователи Facebook могут добавить в свою учетную запись дополнительные уровни защиты, в том числе двухфакторную аутентификацию. Кроме того, юзеры получат возможность просматривать информацию, которой они поделились, удалять ее при желании, управлять рекламными объявлениями. Компания упростила поиск настроек данных.

Напомним. Что в середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом компания Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. На основании полученной информации исследователи показывали пользователям рекламу, которая могла бы быть им интересна.

В ходе интервью CNN основатель социальной сети Марк Цукерберг извинился перед пользователями за то, что не оправдал их доверия. Он также принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи объяснений в связи со скандалом о слитых данных.

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