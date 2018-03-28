Суд арестовал охранника сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 28 марта. Заводский районный суд Кемерово 28 марта принял решение об аресте сроком на два месяца Сергея Антюшина — сотрудника частного охранного предприятия.

Следствие полагает, что Сергей Антюшин 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня». Таким образом суд решил арестовать фигуранта до 25 мая текущего года, об этом сказала судья Ирина Масалитина.

Крупный пожар произошел 25 марта в Кемерово, по последним данным, его жертвами стали 64 человека, 69 пострадали. 28 марта президентом РФ Владимиром Путиным объявлен днем траура пр погибшим.

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