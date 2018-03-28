Эксперты: Переселенцы из Донбасса стали бесправными нищими на Украине

В закладки

Киев, 28 марта. Ведущие украинские эксперты обсудили проблему внутренних переселенцев, перебравшихся на «материковую» Украину из Донбасса. Аналитики констатировали — этими людьми, которых насчитывается от полутора до двух миллионов, в стране по-прежнему никто не занимается. Государство, с трудом сводящее концы с концами, либо не хочет, либо не умеет решать проблемы соотечественников с Востока. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) попытался оценить реальный масштаб проблемы.

По данным Госстата Украины, сегодня около 4% граждан страны стали вынужденными переселенцами из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Как сообщило министерство по делам временно оккупированных территорий, сегодня более 1,6 миллиона переселенцев не имеют собственного жилья, возможности найти работу и социальной защиты. Большинство из них до сих пор не интегрированы в местные сообщества.

Власти Украины особенно не скрывают — украинское общество поделено на две неравные касты, у них разные права и гарантии от государства, но одинаковые обязанности. Первая группа — жители «материковой» Украины, получающие хоть какие-то соцвыплаты от государства и имеющие гражданские права. Вторая каста — это «аборигены из Донбасса», у них официально нет прав, свобод и гарантий от государства. При этом их проблемы предпочитают не замечать ни на Украине, ни за рубежом.

Впрочем, в Европе пытались выделять помощь Украине на нужды переселенцев — в 2015-2016 годах ее объем составил 600 миллионов долларов. Но эти средства так и не дошли до нуждающихся. В разное время вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла — «Киев не намерен производить социальные выплаты жителям Донбасса». На встрече с парламентариями ЕС она сообщила — «выплачивать пенсии «мертвым душам» мы себе позволить не можем». При этом осенью 2017-го в украинском Минфине признали — задолженность Киева по социальным выплатам жителям Донбасса превысила 10 миллиардов гривен (около 400 миллионов долларов).

Международная организация миграции ООН в конце 2017-го провела опрос и выяснила — более половины респондентов-переселенцев, живущих в разных регионах Украины, хотели бы вернуться в свои дома в ЛНР и ДНР из-за отсутствия работы и денег на аренду жилья. Сегодня Украина занимает 9-е место в мире по количеству внутренних переселенцев.

Эксперты констатировали — Рада не хочет заниматься этой проблемой. Из четырех законопроектов, зарегистрированных «Оппозиционным блоком», парламент не принял ни одного. Как сообщили аналитики, переселенцы, которых сегодня на Украине от 1,5 до 2 млн, брошены государством на произвол судьбы. Они даже не могут голосовать на выборах, так как не изменен закон о временно перемещенных лицах. По мнению экспертов, власть рассматривает переселенцев как «балласт». И намеренно не решает их проблемы, понимая, что это потребует огромных ресурсов.

Жизнь жителей ДНР и ЛНР, переехавших на «материковую» Украину, превратилась в «русскую рулетку»: люди, десятилетиями работавшие на благо страны, не знают, получат ли пенсию в следующем месяце. Советник Минсоцполитики Украины Валерий Панченко прямо признал: «Сложившаяся ситуация — это дискриминация, ведь право на пенсию закреплено в Конституции».

«Очень странно, что проблема огромного количества внутренних переселенцев спокойно воспринимается властью, украинским обществом. Ведь речь идет о полутора-двух миллионах соотечественников, многие из которых лишены не только своих домов и гражданских прав, но и средств к существованию. Но действующие власти просто не считают эту проблему приоритетной.

Нынешние топ-политики предпочитают более выигрышные для себя темы — например, так или иначе обыгрывающие проблему украинского национализма. А временно перемещенные лица (ВПЛ) рассматриваются как социальная категория, чуждая для Порошенко и его соратников. И даже настроенная крайне оппозиционно по отношению к ним. Поэтому и политические партии, ныне находящиеся у власти — такие, как БПП или «Народный фронт» — предпочитают заниматься проблемами, которые способны принести им больше политических бонусов, чем переселенцы», — пояснил Алексей Якубин, политолог, аналитик, в беседе с корреспондентом ФАН пояснил.

Те же депутаты, отметил политолог, не воспринимают переселенцев как равноправных граждан Украины, чьи проблемы они и должны решать. Так, на прошлой неделе на рассмотрение Рады был вынесен законопроект, призванный увеличить социальные выплаты переселенцам. В итоге он набрал всего 109 голосов (при необходимых 226) — потому что большинство депутатов к моменту его рассмотрения уже разошлись по более важным делам.

По словам эксперта, «пиар-повестка» в Раде, связанная с переименованием улиц и городов страны, а также принятие все новых антироссийских законов, фактически победила реальные социальные проблемы, связанные с этой огромной социальной группой.

«Наплевательское отношение к переселенцам объясняется еще и тем, что в последние годы наше государство вообще проводит политику резкого сокращения соцвыплат. Это касается не только ВПЛ, но и других социально незащищенных групп — пенсионеров, студентов, молодежи и т.д. Государство пытается максимально «разгрузить» себя от бремени финансирования социальных проблем, приберегая средства на что-то более для него важное. Поэтому переселенцы просто попадают в эту «отрицательную повестку» — в условиях бюджетного дефицита государству просто не нужны лишние рты. Оно просто в целом разрывает социальный контракт со своими гражданами», — добавил Якубин.

По мнению эксперта, еще одна причина, по которой государство плюет на миллионы своих граждан — после победы Евромайдана к власти на Украине пришло множество политиков, которые в принципе не понимают, как работает механизм госуправления. Они рассматривают свои должности в госсистеме скорее как возможность для кормления, собственного обогащения. Собственно, мы это прекрасно видим по индексам коррупции. И они в принципе не считают, что государство вообще должно что-то делать для определенных социальных групп — а тут еще какие-то переселенцы с «сепаратистского Востока»!

В конце концов, считают нынешние политики и депутаты, есть же волонтеры, представители международных организаций вроде «Красного креста» — вот они пусть и помогают переселенцам. Они даже не понимают, что переселенцы — это первоочередная, острейшая проблема для Украины. Свою роль играет и то, что проблемы переселенцев в Раде чаще всего поднимает «Оппозиционный блок», который сам по себе вызывает острую аллергию у правящей коалиции. Поэтому у них работает такая логика: «Если это — вопрос от «Оппоблока», то мы тем более не будем его решать».

«В недавнем прошлом крупные международные организации и европейские партнеры Украины пытались выделить донорское финансирование на решение проблем переселенцев. А также на восстановление инфраструктуры на территориях, прилегающих к «линии соприкосновения» в Донецкой и Луганской областях. В результате, по моим данным, несколько сотен миллионов евро так и остались лежать на счетах невостребованными. Украинские чиновники просто не стали осваивать эти деньги — ведь их нужно тратить под жестким контролем «доноров», и при этом очень трудно что-то «оттяпать» себе. Поэтому огромные деньги, которые выделяла та же Германия на восстановление школ, дорог и больниц в ЛНР и ДНР, остались невостребованными.

Для того, чтобы эта проблема начала хоть как-то решаться, необходима смена власти на Украине. Динамика последних четырех лет показала — нынешняя власть либо не хочет, либо просто не умеет организовать достойную жизнь полутора миллионам переселенцев. Переселенцы из Донбасса стали бесправными нищими на Украине», — резюмировал аналитик.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.