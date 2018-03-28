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Сирия сегодня: из Восточной Гуты вывели 19 тысяч боевиков, Минобороны о ситуации в зонах деэскалации САР
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    Сирия сегодня: из Восточной Гуты вывели 19 тысяч боевиков, Минобороны о ситуации в зонах деэскалации САР

    16:04  28 Марта 2018
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    Автобусы с боевиками в Восточной Гуте

    Сирия, 28 марта. За минувшие четверо суток из Восточной гуты вывезли более 19 тысяч боевиков. В Минобороны России отчитались о ситуации в зонах деэскалации. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Массовый вывод боевиков

    За минувшие четверо суток населенный пункт Арбил (Восточная Гута Дамаска) покинули 19 622 боевика. Вместе с членами своих семей они направились в провинцию Идлиб. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    «Всего за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19 622 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Сирия сегодня: из Восточной Гуты вывели 19 тысяч боевиков, Минобороны о ситуации в зонах деэскалации САР

    Пояса смертников

    Во время досмотра выходящих из Восточной Гуты боевиков, представители российской военного полиции и армии Сирии изъяли 15 поясов смертников, сообщили в Минобороны РФ.

    Сирия сегодня: из Восточной Гуты вывели 19 тысяч боевиков, Минобороны о ситуации в зонах деэскалации САР

    Представители военного ведомства отметили, что в минувший вторник по гуманитарному коридору из Восточной Гуты на автобусах вывезли 6,4 тысячи боевиков и членов их семей. На протяжении всего маршрута следования, их безопасность обеспечивали сирийские правоохранители, управляемые офицерами российского Центра по примирению и представителей Сирийского арабского красного полумесяца.

    «Ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников. Также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат», — значится в сообщении.

    Ситуация в зонах деэскалации

    За минувшие сутки представители России в комиссии по перемирию в САР зафиксировали 13 случаев нарушений «режима тишины», сообщается опубликованном Минобороны РФ информационном бюллетене.

    «Зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинции: Латакия — шесть, Дамаск — четыре, Алеппо — два, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Идлиб», — говорится в документе.

    Сирия сегодня: из Восточной Гуты вывели 19 тысяч боевиков, Минобороны о ситуации в зонах деэскалации САР

    Кроме того российские военные подчеркнули, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарных акций. Всего проведено гуманитарных акций — 1778. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2500 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 156 жителям.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #дамаск #москва #минобороны рф #боевики #восточная гута #вывод
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