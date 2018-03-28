Сирия сегодня: из Восточной Гуты вывели 19 тысяч боевиков, Минобороны о ситуации в зонах деэскалации САР

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Сирия, 28 марта. За минувшие четверо суток из Восточной гуты вывезли более 19 тысяч боевиков. В Минобороны России отчитались о ситуации в зонах деэскалации. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Массовый вывод боевиков

За минувшие четверо суток населенный пункт Арбил (Восточная Гута Дамаска) покинули 19 622 боевика. Вместе с членами своих семей они направились в провинцию Идлиб. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Всего за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19 622 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении военного ведомства.

Пояса смертников

Во время досмотра выходящих из Восточной Гуты боевиков, представители российской военного полиции и армии Сирии изъяли 15 поясов смертников, сообщили в Минобороны РФ.

Представители военного ведомства отметили, что в минувший вторник по гуманитарному коридору из Восточной Гуты на автобусах вывезли 6,4 тысячи боевиков и членов их семей. На протяжении всего маршрута следования, их безопасность обеспечивали сирийские правоохранители, управляемые офицерами российского Центра по примирению и представителей Сирийского арабского красного полумесяца.

«Ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников. Также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат», — значится в сообщении.

Ситуация в зонах деэскалации

За минувшие сутки представители России в комиссии по перемирию в САР зафиксировали 13 случаев нарушений «режима тишины», сообщается опубликованном Минобороны РФ информационном бюллетене.

«Зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинции: Латакия — шесть, Дамаск — четыре, Алеппо — два, Хомс — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Идлиб», — говорится в документе.

Кроме того российские военные подчеркнули, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарных акций. Всего проведено гуманитарных акций — 1778. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2500 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 156 жителям.

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