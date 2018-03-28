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Общество
Связь пранкера Вольнова с Навальным разоблачил известный российский журналист
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Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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    Связь пранкера Вольнова с Навальным разоблачил известный российский журналист

    15:59  28 Марта 2018
    15198

    Связь пранкера Вольнова с Навальным разоблачил известный российский журналист

    Против украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложную информацию о якобы «сотнях погибших» во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. Дело возбуждено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды», которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Вольнов, возможно, достаточно тесно связан с Алексеем Навальным, сообщает известный журналист.

    Обвинение

    По данным следствия, пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя Никита Кувиков) «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших» с целью «дестабилизацию ситуации». СК намерен потребовать заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

    Как Вольнов издевался над трагедией в Кемерово

    В воскресенье, 25 марта, когда торговый центр в Кемерово полыхал и там гибли люди, Вольнов устроил развлекательную трансляцию (стрим) на своем канале в YouTube. Развлечение пранкер назвал «Угораем с Кемерово».

    При этом Вольнов еще и подзаработал. На протяжении нескольких часов, за деньги (примерно за 500 рублей с человека), пранкер принимал заказы на звонки в различные службы Кемерово. В частности, в ходе стрима по заказу платежеспособных пользователей Вольнов звонил в кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и обещая подвезти «более 300 трупов».

    Заставка стрима Вольнова на YouTube

    Неизвестный Вольнов

    Информацию о якобы «трехстах погибших» в Кемерово, распространенную Вольновым, подхватили многие СМИ, в том числе считающиеся оппозиционными. Также этот фейк немедленно опубликовал в своем блоге Алексей Навальный. Возмущенный этим фактом известный журналист-расследователь Олег Лурье поделился имеющейся у него информацией, как украинский пранкер связан с Россией.

    «Оказалось, Вольнова-Кувикова связывает с российской либерально-оппозиционно-националистической тусовкой очень многое», — сообщает Лурье в своем блоге в Живом журнале.

    Вольнов-Кувиков, которому грозит до шести лет тюрьмы

    По данным расследователя, в сентябре 2016 года Вольнов совместно с Алексеем Навальным, журналистом и политтехнологом Станиславом Белковским и националистом Дмитрием Демушкиным участвовал в рекламной кампании, чтобы провести в Госдуму другого националиста — Вячеслава Мальцева. При этом Мальцев, в настоящее время скрывающийся за границей и объявленный Россией в международный розыск за экстремистскую деятельность, пытался избраться в Госдуму от партии «Парнас» Михаила Касьянова.

    По данным Лурье, Вольнова-Кувикова связывают давние теплые отношения с Михаилом Касьяновым, Ильей Яшиным и другими «парнасовцами», а также с окружением Алексея Навального, в том числе с главой его «штаба» Леонидом Волковым.

    «Именно с ним [Волковым] согласовывалась возможность совместного с Навальным участия в предвыборной кампании Мальцева», — сообщает Лурье.

    Также, согласно информации, которую автор расследования получил из Петербурга, украинский пранкер поддерживает отношения с некоторыми структурами «Открытой России» Михаила Ходорковского, в частности с ее петербургским отделением.

    Кто такой пранкер Вольнов

    Никита Кувиков, который известен в Сети под именем Евгений Вольнов, родился в 1986 году в Донецке. Когда Никите было восемь лет, семья перебралась в Ялту. Жили недружно и скандально, что, возможно, отразилось на характере будущего пранкера.

    Затем Кувиков жил в Черкассах и некоторое время в Киеве. Образование он так и не получил, не удосужившись закончить даже среднюю школу. В 2005 был задержан за покупку наркотиков. С 2010 года зарабатывает розыгрышами — для души (в частности, «отомстил» матери) и за деньги.

    Последний известный адрес Вольнова-Кувикова — в Черкассах. Живет пранкер в основном на съемных квартирах, которые часто меняет из-за постоянных конфликтов с арендодателями и соседями.

    «Честно говоря, у меня нет ни малейшего сомнения, что этот жесточайший фейк [о якобы трехстах погибших] был вброшен именно для того, чтобы появился информационный повод открыть рот и начать орать <…>, что «власть скрывает количество детских смертей», — пишет Олег Лурье. — Понятно, что «два процента дерьма» [выражение Владимира Соловьева о количестве сторонников Навального — прим. ФАН] — это, к счастью, совсем не много. Но страшно, что они все-таки существуют. И готовы идти на самые циничные крайности ради своих шкурных интересов».

    Как сообщает «Газета.ру», 28 марта объявлено в России днем траура в связи с трагедией в Кемерово. На сегодняшний день известно о 64 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Тем временем стало известно, что суд арестовал на два месяца управляющую «Зимней вишни» Надежду Судденок.

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    Автор: Вера Иванова
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