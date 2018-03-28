Умер российский актер Олег Анофриев

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Москва, 28 марта. Известный российский актер Олег Анофриев скончался в возрасте 87 лет, сообщил на своей странице в Instagram Александр Олешко.

Детали смерти артиста он уточнять не стал.

«Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное», — написал Олешко.

Олег Анофриев получил широкую известность после участия в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Девушка с гитарой», «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем».

Он также написал песни для широко известных телевизионных проектов и мультфильмов, среди которых «Спокойный ночи, малыши!» и «Бременские музыканты».

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