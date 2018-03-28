Путин потребовал проверить российские ТРК на безопасность

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Москва, 28 марта. Президент России Владимир Путин потребовал проверить российские торгово-развлекательные центры на безопасность.

Глава государства во время совещания с экономическим блоком правительства и администрацией Кремля обратил внимание на необходимость проверить российские ТРК на безопасность. С таким поручением Путин обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами (на эту тему. — Прим. ФАН), нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода», — констатировал российский лидер.

Президент также обратил внимание, чего властям страны необходимо избежать во время этого процесса.

«Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, — заметил Путин, — но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно».

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. 28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам трагедии.

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