Путин провел совещание по подготовке документов на основе послания Федеральному собранию
Москва, 28 марта. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого призвал подготовить документы на основе его послания к Федеральному собранию.
«Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании. Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены», — отметил он.
Отметим, что на совещании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Послание Путина к Федеральному собранию было зачитано 1 марта. Глава государства особое внимание уделил вопросу развития российского вооружения. В частности, Путин представил новые крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд.