Путин провел совещание по подготовке документов на основе послания Федеральному собранию

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Москва, 28 марта. Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого призвал подготовить документы на основе его послания к Федеральному собранию.

«Нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании. Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены», — отметил он.

Отметим, что на совещании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Послание Путина к Федеральному собранию было зачитано 1 марта. Глава государства особое внимание уделил вопросу развития российского вооружения. В частности, Путин представил новые крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд.

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