В Минэкологии Подмосковья рассказали о ситуации на полигоне «Ядрово»

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Москва, 28 марта. Пресс-служба Минэкологии Подмосковья сообщила, что ситуация на полигоне для твердых бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском нормализовалась.

В ночь с 27 на 28 марта произошло разовое превышение ПДК сероводорода. Причиной стал перепад атмосферного давления. Превышение было зафиксировано на Озерной улице.

Как стало известно, концентрация газа понизилась в течение часа, в связи с чем ситуация на полигоне нормализовалась.

21 марта из-за выброса газа в «Ядрово» десятки жителей Волокамска обратились за медицинской помощью. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Власти более чем в два раза сократили прием машин с мусором. С 14 апреля на полигоне твердых бытовых отходов в Волоколамском районе начнет работу новый технологичный участок.

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