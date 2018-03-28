Техдиректор заявил, что не знал о сломанной пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемерово, 28 марта. Во время суда один из фигурантов уголовного дела — ответственный за пожарную безопасность в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Георгий Соболев заявил, что не знал о проблемах с пожарной сигнализацией здания. По его словам, торговый центр был «в запущенном состоянии».

О неисправностях, по словам техдиректора, ему никто не сообщал.

«ТЦ в последнее время был в достаточно запущенном состоянии, — рассказал подозреваемый. — Для установки пожарной сигнализации была нанята подрядная организация… Я об этой неполадке (с сигнализацией) не знал. Информацию о неисправностях мне никто не доложил».

Ранее сообщалось, что в системе пожарной сигнализации в торговом центре несколько раз происходило самопроизвольное срабатывание за несколько дней до трагедии. В результате один из охранников, как установил Следственный комитет, при получении сигнала просто отключил тревогу, что привело к многочисленным жертвам.

Напомним, во время пожара в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сегодня в России объявлен общенациональный день траура по погибшим.

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