В России отзывают 520 внедорожников Jeep Wrangler из-за проблем с подушками безопасности

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Москва, 28 марта. Компания «ЭфСиЭй Рус», которая представляет интересы Fiat Chrysler Automobiles, приняла решение отозвать на территории Российской Федерации 520 внедорожников Jeep Wrangler. Об этом сообщила в среду пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности.

«Отзыву подлежат 520 автомобилей, реализованных c 2009 года по 2014 год… Причиной отзыва является газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, в конце февраля стало известно о том, что компания «Фольксваген Групп Русс» отозвала в России почти пять тысяч автомобилей Audi.

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