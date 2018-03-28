Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
К гадалке не ходи: эксперт уверен, что украинские ядерные технологии утекли в КНДР
Происшествия
Крупный пожар охватил строительные бытовки в Подмосковье
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    К гадалке не ходи: эксперт уверен, что украинские ядерные технологии утекли в КНДР

    17:39  28 Марта 2018
    401

    К гадалке не ходи: эксперт подтвердил, что украинские ядерные технологии утекли в КНДР

    Москва, 28 марта. Киеву не грозят санкции ООН, даже если будет доказано, что двигатели межконтинентальных баллистических ракет КНДР содержат компоненты, произведенные на Украине.  

    При этом сама ситуация представляется весьма очевидной, ведь у Киева есть экономический интерес к сотрудничеству с Пхеньяном, а контроль над технологиями на Украине настолько плох, что там «можно продать и своровать даже ракету». Таким мнением, комментируя информацию о том, что двигатели северокорейских ракет могли содержать произведенные на Украине элементы, в интервью RT поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

    «Заводов по производству тяжелых ракет всего два. Один из них, основной, как раз находится на Украине. Контроль над украинскими технологиями очень плохой. И потом, экономический интерес Украины, которая в конце концов угробила весь «Южмаш», понятен. Здесь к гадалке не ходи — было ясно, откуда ушла технология. И я так думаю, что не только технология, но и целые компоненты ракет и двигателей»,  — заявил эксперт.     

    Подберезкин отметил, что, несмотря на то, что украинские ядерные технологии, по всей видимости, действительно утекли в КНДР, Киев едва ли рискует оказаться под санкциями ООН из-за этой ситуации, ведь Украина надежно защищена позицией США и ряда других западных стран.

    Напомним, информация о том, что Украина могла оказать поддержку развитию ракетно-ядерной программы КНДР, стала появляться еще в прошлом году. СМИ тогда писали, что двигатели северокорейских баллистических ракет вполне вероятно имеют элементы, произведенные на заводе «Южмаш» на Украине. 

    Эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику 28 марта сообщил, что Украина подтвердила, что двигатели ракет могли содержать элементы с украинского предприятия. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #кндр #ракеты #эксперт #южмаш #производство #двигатели #элементы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не нужно лгать»: только 40% украинцев доверяют своему телевидению

      13:22 30 Марта 2018 35
      Читать
      13:08
      Сегодня

      «Русские к нам очень хорошо относятся»: закрытие генконсульства США опечалило американцев в Петербурге
      12:59
      Сегодня

      Негде будет проводить пикеты: Стариков иронично прокомментировал закрытие генконсульства США в Петербурге
      11:37
      Сегодня

      Появилось видео, как американские дипломаты покидают генконсульство США в Петербурге
      10:44
      Сегодня

      Российского брата украинского пранкера подозревают в распространении детского порно
      9:57
      Сегодня

      СК РФ провел обыски в квартире владелицы ТЦ «Зимняя вишня»

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018 530

      Министерство культуры разработало законопроект для борьбы с перекупщиками билетов. ФАН-ТВ

      18:19 29 Марта 2018
      1078

      В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

      16:20 29 Марта 2018
      507

      Снова держит строй главный твой герой: группа «Зверобой» презентовала новый альбом о Родине. ФАН-ТВ

      11:08 29 Марта 2018
      1005

      Шедевры «Золотого века» голландской живописи: в Пушкинском — выставка Лейденской коллекции. ФАН-ТВ

      10:04 29 Марта 2018
      1547
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      Кремль отреагировал на прекращение вещания RT в Вашингтоне

      12:34   30 Марта 2018
      412
      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      Пожар в Кемерово: эксперты отвергли версию с АУЕ

      12:22   30 Марта 2018
      6839
      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      Закрытие генконсульства США в Петербурге может растянуться на три месяца

      11:13   30 Марта 2018
      14203
      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

      11:06   30 Марта 2018
      14762