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Москва, 28 марта. Киеву не грозят санкции ООН, даже если будет доказано, что двигатели межконтинентальных баллистических ракет КНДР содержат компоненты, произведенные на Украине.

При этом сама ситуация представляется весьма очевидной, ведь у Киева есть экономический интерес к сотрудничеству с Пхеньяном, а контроль над технологиями на Украине настолько плох, что там «можно продать и своровать даже ракету». Таким мнением, комментируя информацию о том, что двигатели северокорейских ракет могли содержать произведенные на Украине элементы, в интервью RT поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Заводов по производству тяжелых ракет всего два. Один из них, основной, как раз находится на Украине. Контроль над украинскими технологиями очень плохой. И потом, экономический интерес Украины, которая в конце концов угробила весь «Южмаш», понятен. Здесь к гадалке не ходи — было ясно, откуда ушла технология. И я так думаю, что не только технология, но и целые компоненты ракет и двигателей», — заявил эксперт.

Подберезкин отметил, что, несмотря на то, что украинские ядерные технологии, по всей видимости, действительно утекли в КНДР, Киев едва ли рискует оказаться под санкциями ООН из-за этой ситуации, ведь Украина надежно защищена позицией США и ряда других западных стран.

Напомним, информация о том, что Украина могла оказать поддержку развитию ракетно-ядерной программы КНДР, стала появляться еще в прошлом году. СМИ тогда писали, что двигатели северокорейских баллистических ракет вполне вероятно имеют элементы, произведенные на заводе «Южмаш» на Украине.

Эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику 28 марта сообщил, что Украина подтвердила, что двигатели ракет могли содержать элементы с украинского предприятия.

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