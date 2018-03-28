Ученые открыли новое свойство воды

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Токио, 28 марта. Японские ученые обнаружили ранее неизвестное свойство воды. Они выяснили, что вязкость жидкости зависит от ее микроскопических структур.

По словам специалистов, тетраэдричная структура является ключевой характеристикой воды. Как выяснили эксперты Токийского университета, это свойство оказывает влияние на физические отклонения жидкости и кристаллов. Они отметили, что максимальная плотность воды возникает при четырех градусах по Цельсию.

Эти же качества, как обнаружили ученые, можно найти и у других соединений, которые по составу имеют схожие характеристики с водой. Так, при повышенном уровне тетраэдричности такое соединение все больше будет напоминать воду, передает «ФедералПресс».

Ученые выявили зависимость вязкости жидкости от микроскопических структур. По мнению специалистов, эта информация может помочь разработчикам фильтров для воды выпускать более качественную продукцию.

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