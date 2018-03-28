Сирия: 15 поясов смертников изъяты у сдавшихся боевиков в Восточной Гуте 

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Дамаск, 28 марта. В ходе досмотра членов незаконных вооруженных формирований, которые сдались властям и попросили об эвакуации из Восточной Гуты, были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что по гуманитарному коридору из Восточной Гуты были вывезены более 6,4 тысяч боевиков и членов их семей. Их безопасность гарантируют сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и Сирийского Красного полумесяца.

«Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников. Также у выходящих боевиков были изъяты 289 гранат», — указано в сообщении Минобороны.

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