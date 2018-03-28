Управляющую кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» арестовали до конца мая

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Кемерово, 28 марта. Арендатора торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» Надежду Судденок, которая была управляющей заведения, арестовали до 25 мая. Женщине вменяется несоблюдение мер безопасности.

«Избрать меру пресечения в виде ареста до 25 мая 2018 года», — заявил в среду судья Заводского районного суда Кемерова Дмитрий Шандров.

Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье. Пожар, вспыхнувший в «Зимней вишне», унес жизни 64 человек, среди которых были дети. По версии следствия, охранник ТРЦ Сергей Антюшин, когда началось возгорание, не включил тревогу. При этом сам Антюшин заявил журналистам, что он нажимал кнопку пожарной тревоги, однако она не сработала. По одной из версий, пожар устроил подросток с зажигалкой, который поджег поролон в игровой комнате. По другой версии, возгорание произошло из-за замыкания неисправной проводки. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, проверяют записи с камер и допрашивают подозреваемых.

Очевидцы сообщают, что некоторые посетители центра, заметив дым, первым делом бросились оповещать людей, сообщает Infox.ru.

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