Еврокомиссия приняла план развития транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях

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Брюссель, 28 марта. Еврокомиссия утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры ЕС, который позволит расширить возможности переброски военных сил и техники. Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц.

«Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов», — пояснила Булц.

Она также добавила, что данный план является одним из центральных проектов европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).

11 декабря 2017 года главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили расширение оборонного сотрудничества в Европе в рамках программы PESCO. В рамках программы страны ЕС обязуются объединить усилия в разработке вооружений и других военных проектах, а также предоставить в общее распоряжение ЕС боевые подразделения в дополнение к уже имеющимся миротворческим силам.

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